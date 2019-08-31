هيئة الأركان الإيرانية: المضادات الجوية ضمنت الأمن المستدام في أجواء البلاد

كما أشار البيان، إلى "جهود المختصين والخبراء الشباب في قطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية والتي أثمرت عن تصنيع منظومات محلية متقدمة وتستطيع التنافس مع البلدان ذات القدرات العسكرية الفائقة واستخدامها في البنية الدفاعية للبلاد، حيث حازت على المواصفات العالمية بل فاقت في بعض جوانبها المعدات الدفاعية للقوى صاحبة القدرات العسكرية في العالم".
ونوهت رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى أن "تنفيذ المهام الحساسة والباعثة على الفخر ومراقبة واعتراض اي نشاطات جوية غير شرعية في أجواء البلاد وتوجيه التحذيرات إلى الأجانب في الوقت المناسب وبشكل مؤثر إنما هو نتيجة للتنسيق والتعاطي والتكاتف بين صنوف القوات المسلحة ومنها سلاح المضادات الجوية غير القابلة للاختراق وهو ماعزز القوة الدفاعية والردعية للبلاد بشكل لافت".
وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، أكد بأن إيران تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة.
وقال العميد دادرس، في كلمته، خلال المراسم الختامية للدورة الـ17 للقتال التمهيدي المشترك للطلبة الجامعيين لجامعات ضباط الجيش في إيران، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة.
وأضاف دادرس أن الكثير من معداتنا الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع أمنية، ومتى ما اقتضت الضرورة سيتم الكشف عنها وتوجيه الضربة الحاسمة بها للعدو.
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