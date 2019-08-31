هيئة الأركان الإيرانية: المضادات الجوية ضمنت الأمن المستدام في أجواء البلاد

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن "مضاداتنا الجوية المقتدرة ضمنت الأمن المستدام في أجواء البلاد".

وأشارت رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت، إلى أهمية ودور سلاح المضادات الجوية في إرساء الأمن بأجواء البلاد والحفاظ على القوة الردعية والدفاعية للبلاد وتطويرها، موضحا: أن "هذا السلاح اضطلع بدور استراتيجي ومؤثر للغاية في تنفيذ المهام الناجحة للقوات المسلحة واستطاع إحباط نشاطات الأعداء واعتداءاتهم بفضل استخدام منظومات متقدم ومعدات وأساليب حديثة معتمدة على الوعي واليقظة ماحقق التقدم والانجازات المذهلة خلال فترة قصيرة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

كما أشار البيان، إلى "جهود المختصين والخبراء الشباب في قطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية والتي أثمرت عن تصنيع منظومات محلية متقدمة وتستطيع التنافس مع البلدان ذات القدرات العسكرية الفائقة واستخدامها في البنية الدفاعية للبلاد، حيث حازت على المواصفات العالمية بل فاقت في بعض جوانبها المعدات الدفاعية للقوى صاحبة القدرات العسكرية في العالم".

ونوهت رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى أن "تنفيذ المهام الحساسة والباعثة على الفخر ومراقبة واعتراض اي نشاطات جوية غير شرعية في أجواء البلاد وتوجيه التحذيرات إلى الأجانب في الوقت المناسب وبشكل مؤثر إنما هو نتيجة للتنسيق والتعاطي والتكاتف بين صنوف القوات المسلحة ومنها سلاح المضادات الجوية غير القابلة للاختراق وهو ماعزز القوة الدفاعية والردعية للبلاد بشكل لافت".

وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، أكد بأن إيران تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة.

وقال العميد دادرس، في كلمته، خلال المراسم الختامية للدورة الـ17 للقتال التمهيدي المشترك للطلبة الجامعيين لجامعات ضباط الجيش في إيران، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة.

وأضاف دادرس أن الكثير من معداتنا الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع أمنية، ومتى ما اقتضت الضرورة سيتم الكشف عنها وتوجيه الضربة الحاسمة بها للعدو.