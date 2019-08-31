ترامب ينشر صورة لقاعدة إيرانية سرية

كتب الرئيس الأمريكي أنه غير متورط في الانفجار الصاروخي في إيران، ورافق رسالته بصورة فضائية سرية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة غير متورطة في انفجار صاروخ في إيران. ونشر في صفحته على Twitter صورة قمر صناعي سرية للقاعدة الفضائية الإيرانية.

تقول مصادر في البنتاغون إن صورة الرئيس الأمريكي هي نسخة من أحد تقارير المخابرات. يعتقد الخبراء أن الصورة، على الأرجح ، لا ينبغي أن تنشر.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

على وجه الخصوص، عبرت خبيرة من مركز Open Nuclear Network ، ميليسا غانا، في تعليق لـ CNBC، عن ثقتها في أن ترامب "لم يكن يجب أن ينشر مثل هذا الشيء". واقترحت أيضًا أن الصورة التقطت من طائرة عالية الارتفاع مثل RC-135S Cobra Ball.

ووصف جوشوا بولاك، أخصائي في مجال منع الانتشار النووي ومحرر في صحيفة Nonproliferation Review ، تصرفات ترامب بأنها "غير مسؤولة، بأعلى درجة". وهو يعتقد أن الصورة المنشورة "ستكون لها عواقب عالمية"..

وكانت طهران قد نفت ما روجته تقارير إعلامية عن انفجار قمرها الصناعي عند إطلاقه.

إذ نفى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، يوم الجمعة، صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.