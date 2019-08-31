"تم تفريغها"... مصدر ملاحي يكشف مفاجأت بشأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"

أكد مصدر ملاحي تركي، أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، تسير حاليا باتجاه ميناء أسكندرون، بولاية هتاي جنوب تركيا، مشيرا إلى أن جهاز المراقبة التابع تم إغلاقه فجر اليوم.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "ناقلة النفط الإيرانية تسير حاليا باتجاه مدينة إسكندرون بولاية هتاي جنوب تركيا والناقلات التركية تبدو في مكانها وجهاز المراقبة التابع لها مغلق حتى الآن".

وأضاف المصدر: أن "ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 كانت أغلقت جهاز المراقبة الساعة 03:12 فجرا، بينما أغلقت إحدى ناقلات النفط التي كانت متوجهة نحو السفينة جهاز المراقبة في الساعة 02:55 فجراً، كما أغلقت الناقلتين الأخرتين جهازهما في الساعة 06:00 صباحا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي ناقلات نفط إيرانية أخرى في المنطقة".

وحول إفراغ الناقلة لحمولتها في الناقلات التركية، لم يؤكد المصدر، لكنه قال "بما أنه تم إغلاق أجهزة المراقبة التابعة للناقلات فهناك احتمال أن يكون قد تم تفريغها".

وكان مصدر ملاحي تركي آخر قال لـ"سبوتنيك"، إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم السبت، ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على قبطانها، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ "موثوقة" حول توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".