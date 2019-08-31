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19:46 31 أغسطس/ أب 2019
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    الشرطة الفرنسية في مدينة ستراسبورج بعد حادث إطلاق النار

    الكشف عن جنسية منفذ اعتداء الطعن شرقي فرنسا

    © REUTERS / VINCENT KESSLER
    العالم
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    قالت مصادر لقناة "بي إف إم" الفرنسية إن منفذ عملية الطعن بمدينة ليون، شرقي البلاد، من أصل أفغاني.

    باريس - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر قضائية أن "المعتدي أخبر المحققين أنه طالب لجوء من أصل أفغاني ويبلغ من العمر 19 عاما".

    وتابعت أن "الطابع الإرهابي للعملية لم يتم تبيانه لحد الآن".

    وقتل شخص على الأقل وجرح ستة آخرين في حادث طعن بمدينة فيلوربان الفرنسية شرق مدينة ليون شرقي البلاد.

    ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على موقع "تويتر" لمنفذ عملية الطعن في ليون بحسب تعبيرهم.

    هذا وشهدت فرنسا العديد من عمليات إطلاق النار والطعن، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات كان آخرها بداية شهر فبراير/شباط الماضي عندما أقدم شخص على طعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

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    الكلمات الدلالية:
    حادثة طعن, فرنسا
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