الكشف عن جنسية منفذ اعتداء الطعن شرقي فرنسا

قالت مصادر لقناة "بي إف إم" الفرنسية إن منفذ عملية الطعن بمدينة ليون، شرقي البلاد، من أصل أفغاني.

باريس - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر قضائية أن "المعتدي أخبر المحققين أنه طالب لجوء من أصل أفغاني ويبلغ من العمر 19 عاما".

وتابعت أن "الطابع الإرهابي للعملية لم يتم تبيانه لحد الآن".

وقتل شخص على الأقل وجرح ستة آخرين في حادث طعن بمدينة فيلوربان الفرنسية شرق مدينة ليون شرقي البلاد.

ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على موقع "تويتر" لمنفذ عملية الطعن في ليون بحسب تعبيرهم.

On le voit ici maîtrisé par des passants. (assis devant l'ascenseur) pic.twitter.com/gDLhJ5lWX0 — Alex 🌍 (@Khas_sf) August 31, 2019

هذا وشهدت فرنسا العديد من عمليات إطلاق النار والطعن، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات كان آخرها بداية شهر فبراير/شباط الماضي عندما أقدم شخص على طعن اثنين من المارة في منطقة كانبيير في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.