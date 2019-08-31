صحيفة إسرائيلية: فقدنا قوة الردع وغزة أطلقت 13 ألف قذيفة وصاروخ في 14 عاما

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن عدد القذائف والصواريخ التي أطلقت على إسرائيل منذ فك الارتباط مع قطاع غزة في 2005.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل فقدت منذ 14 عاما قوة الردع لديها، مدللة على ذلك بأن حصيلة الصواريخ والقذائف التي أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية خلال 14 عاما وصلت إلى 13 ألف صاروخ وقذيفة، بينما إجمال ما تم إطلاقه خلال الـ52 عاما الماضية قد تعدت 14 ألف قذيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يؤكد فقدان قوة الردع الإسرائيلية، الصواريخ الثلاثة التي أطلقت على بلدة سديروت الأسبوع الماضي، وتسببت بـ"مئات من ضحايا القلق".

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أنه في مايو 1994 نقلت إسرائيل 80% من قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية وخلال هذه الفترة بدأت عملية تخزين وتصنيع القذائف الصاروخية وتهريبها.

وأضافت أنه في أغسطس 2005 مع خطوة فك الارتباط والانسحاب الإسرائيلي من غزة وحتى هذا التاريخ كان قد أطلق من قطاع غزة حوالي 5000 صاروخ وقذيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة عسقلان دخلت نطاق إطلاق الصواريخ قبل فك الارتباط، ثم بعد ذلك أسدود وبئر السبع على الفور ومنذ ذلك الحين استمر التطوير حتى وصلت الصواريخ إلى مدن يفنة وكريات جات ورحوفوت وكريات ملاخي ومنطقة الشارون ومطار بن غوريون والقدس وتل أبيب وحتى حيفا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من ناحية أخرى في الضفة الغربية، وعلى مدار 52 عاما تم إطلاق 13 صاروخا وقذيفة فقط، أي ما يعادل 0.1% من الكمية التي تم إطلاقها من غزة خلال 14 عاما منذ فك الارتباط، وأكدت على أن "هذا لا يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يحاولوا ذلك، ولكن كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في الضفة ويمنع هذه المحاولات"، بحسب الصحيفة.