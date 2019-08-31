روحاني: إيران تخفض التزاماتها مجددا بالاتفاق النووي إذا لم تف أوروبا بتعهداتها

جدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التأكيد على أن بلاده سوف تجدد تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ما لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها، في إشارة لتسهيل عملية التبادل المالي مع إيران وتصدير النفط الإيراني.

وقال روحاني، في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بحسب الرئاسة الإيرانية، إنه "إذا لم تف أوروبا بتعهداتها، سوف تنفذ إيران الخطوة الثالثة من تخفيض التعهدات فی إطار الاتفاق النووی وأن تنفیذ تعهدات الاتفاق النووی المبرم وأمن الملاحة هدفان رئیسیان لإجراء محادثاتنا".

وتابع روحاني، بحسب البيان، في إشارة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على إيران، إن "الرفع الكامل للعقوبات على إيران هو الأساس للمفاوضات في المستقبلية."

ومن جانبه وصف الرئیس الفرنسی إیمانويل ماکرون فی هذا الحوار الهاتفی زیارة وزیر الخارجیة الإیرانی إلی باریس بالإیجابیة قائلا: "أثبتت هذه الزیارة إرادة الجمهوریة‌ الإسلامیة‌ الإیرانیة لصون المصالح الوطنیة و الالتزام بالمفاوضات".

ودعا الرئیس الفرنسی إلی الشراکة الثنائیة بین إیران وفرنسا لحل المشاکل والأزمات الإقلیمیة بما فیها أزمة‌ الیمن.