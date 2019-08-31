زيلينسكي: جولة محادثات ثالثة مع بوتين ستتم في قمة نورماندي المقبلة

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن جولة محاثاته الثالثة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سوف تعقد خلال قمة رباعية نورماندي المقبلة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "1+1 تي في"، "تحدثنا حول اجتماع محتمل خلال المحادثة الهاتفية الثانية، وعن عقد جولة محادثات ثالثة خلال قمة رباعية نورماندي، وهذه هي الخطة من جانبنا"، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق مع بوتين خلال المحادثات.

© REUTERS / Gleb Garanich بوتين يبحث الوضع في دونباس هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وأضاف زيلينسكي أيضا أن بوتين، خلال المحادثة الهاتفية الثانية، قال إن مثل هذه العلاقات موجودة في وقت سابق (بين روسيا وأوكرانيا)، لكن الحديث عن مثل هذه اللقاءات لم يتم.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن عقد قمة نورماندي المقبلة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 19 آب/أغسطس، بأنه متفائل بحذر بشأن الوضع في أوكرانيا، في سياق حديثه عن اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.