زيلينسكي: جولة محادثات ثالثة مع بوتين ستتم في قمة نورماندي المقبلة

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "1+1 تي في"، "تحدثنا حول اجتماع محتمل خلال المحادثة الهاتفية الثانية، وعن عقد جولة محادثات ثالثة خلال قمة رباعية نورماندي، وهذه هي الخطة من جانبنا"، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق مع بوتين خلال المحادثات.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن عقد قمة نورماندي المقبلة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 19 آب/أغسطس، بأنه متفائل بحذر بشأن الوضع في أوكرانيا، في سياق حديثه عن اتصالاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.
يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.
وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.
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