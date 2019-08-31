تطورات في الحالة الصحية لملك إسبانيا السابق

غادر ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس (81 عاما) المستشفى اليوم السبت بعد أسبوع من إجراء جراحة له في القلب.

وقال لوسيا الونسو المدير الإقليمي لمستشفى كويرون بإسبانيا "جلالة الملك دون خوان كارلوس غادر المستشفى... حالته مستقرة من الناحية الإكلينكية وفحص القلب يظهر أنه طبيعي".

ومازح الملك خوان كارلوس الذي تخلي عن العرش في عام 2014 الصحفيين لدى مغادرته المستشفى في ضواحي مدريد، وقال "كأن شاحنة دهستك ولكن بعد أن ترفع الشاحنة... ينبض، أمر غريب"، بحسب رويترز.

وفي مايو/ أيار أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وتخلى عن باقي مهامه المؤسسية منذ يونيو/حزيران، وتولى خلفا له ابنه الملك الحالي فيليبي السادس.

ولعب الملك خوان كارلوس دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.