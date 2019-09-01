ارتفاع قتلى إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الأحد إلى 5 أشخاص.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن متحدث أمني في شرطة ميدلاند، قوله: إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرون بجروح".

وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط تعرضوا لإطلاق النار.

وفي منشور على صفحتها على "فيسبوك"، دعت شرطة ميدلاند المواطنين الابتعاد عن منطقة إطلاق النار والبقاء في المنزل.

وذكرت قناة (سي. بي. إس7) التابعة لشبكة (سي. بي. إس) أنه تم احتجاز أحد المشتبه بهما بعد إطلاقه النار على رجل شرطة على طريق سريع وعدد آخر من الأشخاص في المنطقة.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.