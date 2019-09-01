الرئيس الفرنسي يشير لروحاني إلى ضرورة وضع حد للقتال في اليمن وفتح باب المفاوضات

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني حسن روحاني إلى ضرورة بذل الجهود من أجل وضع حد للقتال في اليمن وفتح باب المفاوضات,

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون خلال اتصاله مع روحاني على أهمية الدينامية التي تم خلقها خلال قمة مجموعة "السبع الأخيرة" وعلى ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق ظروف لخفض التصعيد.