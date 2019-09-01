الرئيس الفرنسي يشير لروحاني إلى ضرورة وضع حد للقتال في اليمن وفتح باب المفاوضات

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون خلال اتصاله مع روحاني على أهمية الدينامية التي تم خلقها خلال قمة مجموعة "السبع الأخيرة" وعلى ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق ظروف لخفض التصعيد.
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الإيراني حسن روحاني إلى ضرورة بذل الجهود من أجل وضع حد للقتال في اليمن وفتح باب المفاوضات,
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون خلال اتصاله مع روحاني على أهمية الدينامية التي تم خلقها خلال قمة مجموعة "السبع الأخيرة" وعلى ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق ظروف لخفض التصعيد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)