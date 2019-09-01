نائب ترامب يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأوكراني في وارسو

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الأحد، عقد اجتماع ثنائي في وارسو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفق الجدول الزمني الذي وزعه البيت الأبيض لنائب الرئيس.

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب الجدول الزمني لنائب الرئيس، سيعقد الاجتماع في الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (15.40 بتوقيت موسكو).

هذا وتقام في بولندا في الأول من أيلول/ سبتمبر، فعالية بمناسبة الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، ولم تدعو بولندا وفدا روسيا للمشاركة في الفعالية، واكتفت بدعوة حلفائها الحاليين في "الناتو" والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك دول الشراكة الشرقية.

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هذا ومن المفترض أن يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "نجم الفعالية" في وارسوا، لكنه ألغى زيارته بسبب إعصار"دوريان" الذي يقترب من ساحل فلوريدا، وأرسل بدلا منه نائب الرئيس بنس إلى بولندا.

وكان من المقرر أن يزور ترامب بولندا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر، للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية.