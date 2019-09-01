رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي مطلوب للمحاكمة ورئيسة وزرائه تلاحقه

هددت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا بأنها ستقاضي أمام المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية اليميني كلاوس يوهانيس، الذي اتهم حكومتها "بالفساد" ويرفض الموافقة على تعيين وزراء جدد.

قالت رئيسة الوزراء خلال لقائها عدد من الصحفيين وشخصيات من حزبها في كونستانتا الواقعة على البحر الأسود: "سنذهب إلى القضاء".

وأضافت أن "من السهل إطلاق الإتهامات، لكن يجب أن تكون لديه أدلة، إذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية".

وتخلى تحالف الليبراليين والديمقراطيين (يسار الوسط) عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة، وهي تريد تعيين وزراء جدد من حزبها في مكان الوزراء المستقيلين قبل أن تحاول الحصول على ثقة البرلمان.

لكن الرئيس رفض كل مقترحاتها، وتحدث عن "الازدراء للرومانيين في معاملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين واليسار".

وقال: "هذا يجب ألا يفاجئ أحدا، بل بالعكس إنه النتيجة المنطقية لسنتين ونصف السنة من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد".