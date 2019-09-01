إيران تزيح الستار عن الطائرة المسيرة القتالية "كيان"

أزاحت إيران، اليوم الأحد، الستار عن طائرة مسيرة قتالية جديدة، تحمل اسم "كيان"، خلال العرض الصباحي لقوة الدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "فارس" عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، القول إنه "تم تصميم الطائرة المسيرة القتالية الدفاعية كيان في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جدا".

وأضاف "الطائرة المسيرة المتطورة كيان، ستعزز قدرات الدفاع الجوي باستخدام الطائرات المسيرة".

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش أن تصميم هذه الطائرة المتطورة وتصنيعها واختبارها عمليا تم في غضون عام تقريبا من خلال أمر ودعم القائد العام للجيش وبجهود المتخصصين الشباب في وحدة الطائرات المسيرة بقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.

وذكرت الوكالة أن هذه الطائرة المسيرة تتميز بقدرتها على الطيران في ارتفاعات عالية جدا، واستهداف أهداف بعيدة عن حدود البلاد من أراضي العدو.