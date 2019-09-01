إيران تزيح الستار عن الطائرة المسيرة القتالية "كيان"

ونقلت وكالة "فارس" عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، القول إنه "تم تصميم الطائرة المسيرة القتالية الدفاعية كيان في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جدا".
وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش أن تصميم هذه الطائرة المتطورة وتصنيعها واختبارها عمليا تم في غضون عام تقريبا من خلال أمر ودعم القائد العام للجيش وبجهود المتخصصين الشباب في وحدة الطائرات المسيرة بقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.
وذكرت الوكالة أن هذه الطائرة المسيرة تتميز بقدرتها على الطيران في ارتفاعات عالية جدا، واستهداف أهداف بعيدة عن حدود البلاد من أراضي العدو.
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