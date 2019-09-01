اعتقال 60 شخصا عقب أعمال شغب في هونغ كونغ

قالت متحدثة باسم الشرطة للصحفيين إن شرطة هونغ كونغ اعتقلت 63 شخصًا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة يوم أمس السبت 31 آب / أغسطس.

احتجز ضباط إنفاذ القانون 63 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 13 و 36 عامًا بتهمة القيام بأعمال الشغب في مترو المدينة.

واشتبهت الشرطة في حيازة المحتجزين متفجرات وأسلحة بغرض الهجوم، فضلاً عن مشاركتهم في تجمعات غير مرخص لها.

وتم مصادرة الأقنعة والليزر والخوذات، ووفقا للشرطة إن التحقيق جار ولم تستبعد المزيد من الاعتقالات.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين يوم أمس السبت في أجزاء مختلفة من هونغ كونغ.

وأصيب 31 شخصا جراء الاشتباكات في منطقة الأميرالية بالقرب من مجمع المباني الإدارية واستمرت حتى وقت متأخر من الليل في مناطق خليج كوزواي وتشمساشاي ومونكوك.