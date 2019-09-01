بعد إطلاق صاروخ من لبنان... الجيش الإسرائيلي يفتح المخابئ في المنطقة الحدودية

ذكر التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش أمر السكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء في أماكن مغلقة وبفتح المخابئ في المنطقة، وذلك بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان صوب قرية إسرائيلية.

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق قذيفة مضادة للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل.

وكتب أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد: "قبل قليل تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في منطقة أڤيڤيم".

#عاجل قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع من #لبنان باتجاه #اسرائيل في منطقة #أڤيڤيم. الحديث عن تقارير أولية.

يتم فحص التقارير — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

وأضاف أدرعي أنه يجري التأكد من هذه التقارير الأولية، مضيفا: "لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في بلدات تبعد عن الحدود لمسافة أكبر من 4 كيلومتر".

من التعليمات: إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع #لبنان بما فيها الاعمال الزراعية



لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في بلدات تبعد عن الحدود لمسافة اكبر من ٤ كلم



سيتم إصدار تعليمات أخرى وفق الحاجة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

وأوضح أنه جرى "إلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي بما فيها الأعمال الزراعية".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وبات الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب على الحدود، إذ ألغى الإجازات لجنوده العاملين شمالي البلاد، كما أصدر تعليمات للمزارعين بالابتعاد عن الأراضي القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، فضلا عن تسجيل تحركات عسكرية نشطة قبالة الحدود.