الخارجية الإيرانية: طهران تستعد لاتخاذ تدابير صارمة للمرحلة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في مقابلة مع قناة "إيريب"، إن "الخطوة الثالثة (تخفيض الالتزامات النووية - تم تطويرها) وهي جاهزة. وإنها أشد صرامة من الخطوتين الأولى والثانية".
وأشار موساوي إلى أن طهران سوف تمضي إلى المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تعد الأطراف الأوروبية في الصفقة النووية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.
وطلبت إيران، في أكثر من مناسبة من أطراف الصفقة ضمان المصالح الاقتصادية لإيران المتوخاة في الصفقة النووية، وخاصة في القطاعين المصرفي والنفطي.
هذا وكشف تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، جاء فيه أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.
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