الخارجية الإيرانية: طهران تستعد لاتخاذ تدابير صارمة للمرحلة الثالثة في تقليص التزاماتها النووية

أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة في ما يخص المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، مؤكدا أن التدابير جاهزة وأشد من الخطوتين الأولي والثانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في مقابلة مع قناة "إيريب"، إن "الخطوة الثالثة (تخفيض الالتزامات النووية - تم تطويرها) وهي جاهزة. وإنها أشد صرامة من الخطوتين الأولى والثانية".

وأشار موساوي إلى أن طهران سوف تمضي إلى المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تعد الأطراف الأوروبية في الصفقة النووية إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضًا إلى أن طهران ستنتقل إلى المرحلة الثالثة يوم الخميس ، مشيرًا إلى أن سلطات البلاد في المرحلة النهائية من البت فيها ، لكن الدول الأوروبية لديها الوقت الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة.

وطلبت إيران، في أكثر من مناسبة من أطراف الصفقة ضمان المصالح الاقتصادية لإيران المتوخاة في الصفقة النووية، وخاصة في القطاعين المصرفي والنفطي.

هذا وكشف تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، جاء فيه أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.