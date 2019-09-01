الجيش الإسرائيلي: قذائف استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عدد من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل اخرى قيد الفحص".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأثنين 26 آب / أغسطس الماضي هجوما على الجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، قد حذر إسرائيل برسالة شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، فجر الأحد على سوريا.