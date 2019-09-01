مقتل 6 أفغان بينهم أطفال بتفجير عبوة ناسفة بولاية فراه غربي أفغانستان

قُتل 6 أفغان بينهم أطفال في تفجير بعبوة ناسفة بولاية فراه، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية فراه، محب الله محب، لـ"سبوتنيك": "قتل 6 أفغان بينهم نساء وأطفال، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو طالبان أثناء مرور سيارتهم في ولاية فراه غربي أفغانستان، اليوم الأحد".

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ، أمس السبت، مقتل 34 عنصرا من حركة طالبان، بنيران القوات الأمنية، خلال صد هجوم كبير شنته الحركة بهدف اقتحام مدينة قندوز شمالي البلاد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر بيان صادر عن الداخلية الأفغانية، أن "26 إرهابيا من طالبان قتلوا في غارات جوية نفذها سلاح الطيران بالجيش الأفغانية في مناطق بول شينواري وزاخيل وغاو قو وقهوه خانه في مدينة قندوز".

وأضاف البيان، الذي نشر على صحفة الوزارة على فيسبوك، إلى أن: "ثمانية إرهابيين من طالبان قتلوا خلال العملية البرية للقوات المسلحة الأفغانية في محيط مدينة قندوز".

وقد دفعت الحكومة المركزية في كابول تعزيزات عسكرية إلى المدينة لوقف هجوم المتمردين وفي محاولة لإبقاء المدينة في إدارتها، واتهمت مسلحي طالبان باستعمال المدنيين دروعاً بشرية والقتال وسط مناطق مأهولة بالسكان.