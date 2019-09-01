فرنسا تدعو لضبط النفس بعد تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

دعت الخارجية الفرنسية كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتهدئة التوتر بعد تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان "نتابع بقلق تبادل إطلاق النار الذي جرى على جانبي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل".

وأضافت دور مول "ندعو الجميع لاتباع أعلى درجات ضبط النفس والعمل على التوصل سريعا لتهدئة للتوتر الحاصل".

وأكدت المتحدثة أن باريس على تواصل مستمر مع الأطراف اللبنانية منذ الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية في 25 أغسطس/آب الماضي من أجل تجنب التصعيد في المنطقة.

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني حسن روحاني في الأيام الأخيرة ضمن المساعي الفرنسية لخفض التوتر في المنطقة.

وأضاف بيان الخارجية أن فرنسا تنوي مواصلة جهودها في هذا الاتجاه وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة إلى الهدوء.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا كبيرا عقب الغارات الإسرائيلية على موقع للحركة الشعبية الفلسطينية على الحدود اللبنانية، الأمر الذي اعتبره لبنان تعد صارخ على السيادة الوطنية، فيما توعد نصر الله برد مناسب على الغارات.