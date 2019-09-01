مبعوث ترامب للشرق الأوسط: واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لما وصفته حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

رام الله - سبوتنيك. وقال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وممثله للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات عبر"تويتر": "الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل وتدعم بشكل كامل حقها في الدفاع عن نفسها ضد كافة الهجمات".

— INTEL Junkie (@TheINTELJunkie) 1 сентября 2019 г.

واتهم غرينبلات إيران بتشغيل "وكلاء لها في لبنان وغزة يلحقون الضرر بإسرائيل ويقوضون فرص السلام ويهددون [فرص تحقيق] مستقبل أفضل للفلسطينيين".

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأحد، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل وجرح من" في داخل الآلية.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.