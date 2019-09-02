الأمم المتحدة: القصف المتبادل على الحدود اللبنانية "حدث خطير"

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أن القصف المتبادل على الحدود اللبنانية يعتبر حدث خطير للغاية يهدف إلى تقويض الاستقرار في هذه المنطقة وينتهك القرار 1701، مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت اليونيفيل في بيان اليوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول، على الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت: "تقوم قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان بالتحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك المعلومات التي تشير إلى سقوط قتلى وجرحى في الحادث".

وأشار البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، على "تويتر"، إلى أن "قوات حفظ السلام لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات تؤكد سقوط قتلى أو جرحى من أي من الجانبين".

وأضاف البيان: "حدث اليوم يعتبر خرقا واضحا لقرار 1701، وحدث خطير للغاية يهدف إلى تقويض الاستقرار في هذه المنطقة".

Today’s incident was a serious violation of #UNSCR1701 undermining stability along #BlueLine. Engagement w/ @IDF & @LebarmyOfficial was paramount to restore cessation of hostilities.Important now for parties to exercise restraint to prevent escalation #A4P https://t.co/R3dNjd3Eip — Stefano Del Col (@stefanodelcol) September 1, 2019

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان، أمس الأحد أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وتأتي التوترات بعد ساعات من توعد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بالرد على حادث سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية ببيروت كانتا تحملان المتفجرات، بحسب تصريحه.

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده إثر العملية التي نفذها "حزب الله" اللبناني قرب ثكنة "أفيفيم" الأحد، موضحا أن العملية التي نفذها "حزب الله" كانت متمثلة "بإطلاق بين 2 - 3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات".