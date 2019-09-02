حادث إطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية

وقالت الشرطة، في بيان، على موقع فيسبوك "هناك شخصان مشتبه بهما محتجزان وتم العثور على أسلحة من مكان الحادث".
Another #Walmart shooting... One person shot, two men in custody, after shooting at Indiana Walmart https://t.co/ir2IaDs3Qd— Randi Weingarten (@rweingarten) September 1, 2019
وأضافت الشرطة، "ضحية الحادث في حالة مستقرة مؤقتا وسيتم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وفقا لموقع "ديالي نيوز".
وأضاف البيان، "وقع الحادث في حوالى الساعة "4:55 مساء بالتوقيت المحلي، هذا التحقيق في مراحله الأولى وسيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق".
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