حادث إطلاق نار في ولاية إنديانا الأمريكية

استطاعت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في إطلاق نار بوول مارت في هوبارت، بولاية إنديانا.

وقالت الشرطة، في بيان، على موقع فيسبوك "هناك شخصان مشتبه بهما محتجزان وتم العثور على أسلحة من مكان الحادث".

Another #Walmart shooting... One person shot, two men in custody, after shooting at Indiana Walmart https://t.co/ir2IaDs3Qd — Randi Weingarten (@rweingarten) September 1, 2019

وأضافت الشرطة، "ضحية الحادث في حالة مستقرة مؤقتا وسيتم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وفقا لموقع "ديالي نيوز".

وأضاف البيان، "وقع الحادث في حوالى الساعة "4:55 مساء بالتوقيت المحلي، هذا التحقيق في مراحله الأولى وسيتم نشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق".