قبل وصول "دوريان"... ولاية أمريكية تصدر أمرا بإخلاء السكان

أمر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بإجلاء جميع السكان على ساحل الولاية مع اقتراب الإعصار دوريان، الذي يقترب من الولاية.

ووصل إعصار دوريان في المحيط الأطلسي إلى الفئة الخامسة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 257 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير.

وقال المركز على موقع تويتر إن جزر أباكو ستكون قريبا مركز الإعصار المدمر.

The International Space Station passes over Hurricane Dorian churning over the Atlantic, minutes before it made landfall in northwest Bahamas as a catastrophic Category 5 storm. https://t.co/3DObEeuYKT pic.twitter.com/GKVJsOxIs9 — ABC News (@ABC) September 1, 2019

وقال خبراء الأرصاد الجوية "هناك فترة طويلة من العواصف الخطيرة والرياح المدمرة المدارية والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في جزر أباكو وجزر الباهاما يوم الاثنين".

Unbelievable footage from the Hurricane Hunters of #lightning inside of Hurricane #Dorian. I can't imaging what it's like to pilot that plane. pic.twitter.com/a6LQwI8V4k — Brian Lada (@wxlada) September 1, 2019

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإعصار "دوريان" الذي يهدد الولايات المتحدة، ونشر أحد المستخدمين مقطع فيديو على حسابه في تويتر يظهر فيه آثار الإعصار الذي بلغ الفئة الخامسة ووصل إلى سواحل جزر أباكو في باهاماس.

All of the schools along the coast of South Carolina will close ahead of Hurricane Dorian making landfall https://t.co/9fRtrBB2sE pic.twitter.com/CfLpzrRivK — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 1, 2019

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، أمرا بإخلاء أجزاء من الولاية استعداد لقدوم الإعصار المدمر، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ستيت" المحلية.

Evacuations ordered as Hurricane Dorian is forecast to hit South Carolina, McMaster says https://t.co/bU3rWboIHd — The State Newspaper (@thestate) September 1, 2019

ولفتت الصحيفة إلى أن أمر حاكم الولاية، تضمن إخلاء سكان الولاية في عدد من المناطق، التي تقوع في المسار المباشر للإعصار، كما تم إصدار أمر بإغلاق المدارس والمنشآت الحكومية بها.

HURRICANE WARNING ISSUED: From Jupiter, Inlet Florida to the Brevard/Volusia County, Florida Line. HURRICANE WATCH ISSUED: For Volusia County. For more details see https://t.co/tW4KeFW0gB and refer to your local emergency management. #Dorian pic.twitter.com/8hOqMVwa5H — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

وأفاد المركز الوطني الأمريكي لتتبع الأعاصير أن دوريان يتجه شمالا وقد يصل إلى ساحل جورجيا وساوث كارولينا الأسبوع المقبل. في فلوريدا.