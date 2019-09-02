غوتيريش يدعو إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، لبنان وإسرائيل إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على حدودهما، وضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ستيفان دوجاريك الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة إن، "هو (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) يدعو إلى ضبط النفس، ويدعو الطرفين إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك القرار 1701 ومنع ووقف الأعمال القتالية".

يتبع...