بولتون يحذر من خطر "دوريان": ابتعدوا عن الشواطئ

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، من خطر كبير يمثله الإعصار "دوريان" على سكان المناطق الساحلية، في الولايات التي تقطع على خط الإعصار.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الإعصار دوريان يمثل خطرا كبيرا، خاصة ما يرافقه من أمواج عاتية، يمكن أن تضرب الشواطئ في جنوب شرقي البلاد".

ووجه بولتون رسالة للأمريكيين: "ابقوا بعيدا عن الشواطئ. ليس لنا حاجة في أن نبقى قريبين من الماء في الوقت الحالي".

واستطرد: "كونوا أذكياء، وآمنيين، وامتلكوا المرونة".

وأمر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بإجلاء جميع السكان على ساحل الولاية مع اقتراب الإعصار دوريان، الذي يقترب من الولاية.

ووصل إعصار دوريان في المحيط الأطلسي إلى الفئة الخامسة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 257 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز القومي الأمريكي لتتبع الأعاصير.

وقال المركز على موقع تويتر إن جزر أباكو ستكون قريبا مركز الإعصار المدمر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية "هناك فترة طويلة من العواصف الخطيرة والرياح المدمرة المدارية والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات في جزر أباكو وجزر الباهاما يوم الاثنين".

Extremely dangerous high surf conditions from Hurricane Dorian are building across the coast in the Southeast. Stay off beaches and out of the surf. There’s no need to be near or on the water right now. Be smart, be safe, be resilient. — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 1, 2019

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، أمرا بإخلاء أجزاء من الولاية استعداد لقدوم الإعصار المدمر، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ستيت" المحلية.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي لتتبع الأعاصير أن دوريان يتجه شمالا وقد يصل إلى ساحل جورجيا وساوث كارولينا الأسبوع المقبل. في فلوريدا.