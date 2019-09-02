صحيفة إسرائيلية: نصر الله نجح رغم الخسائر الإسرائيلية الضئيلة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن نقص الإصابات بالجنود الإسرائيليين ليس مصدر خيبة أمل للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، الذي يدرك أنه لو تسبب بسقوط قتلى إسرائيليين، فإن الأخيرة ترد بقوة".
وبحسب الصحيفة، فالقوات الإسرائيلية لم تتكبد أي خسائر لأن قادتها ومقاتليها، من رئيس الأركان وصولا إلى قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق، قاموا بتقييم صحيح لما سيفعله نصر الله ورجاله، وتصرفوا وفقا لذلك وردوا بشكل صحيح.
وأضافت الصحيفة، قائلة: "يجب الإشادة أيضا بنصر الله لأنه تجاوز الحادث الذي تحطمت فيه الطائرات دون طيار في بيروت، إلى الأحداث التي وقعت على الحدود يوم الأحد".
وتابعت، قائلة: "نصرالله أشرف على عملية استوفت المعايير التي وضعها لنفسه ولشعبه، نجح على الرغم من عدم وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي، ولا شك أن حسن نصر الله راض عما حققه اليوم تماما على غرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
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