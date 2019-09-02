صحيفة إسرائيلية: نصر الله نجح رغم الخسائر الإسرائيلية الضئيلة

شهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا عسكريا بعد قيام "حزب الله" اللبناني بعملية عسكرية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.

وقالت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية إن نقص الإصابات بالجنود الإسرائيليين ليس مصدر خيبة أمل للأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصر الله​، الذي يدرك أنه لو تسبب بسقوط قتلى إسرائيليين، فإن الأخيرة ترد بقوة".

وبحسب الصحيفة، ف​القوات الإسرائيلية​ لم تتكبد أي خسائر لأن قادتها ومقاتليها، من رئيس الأركان وصولا إلى قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق، قاموا بتقييم صحيح لما سيفعله نصر الله ورجاله، وتصرفوا وفقا لذلك وردوا بشكل صحيح.

وبينت الصحيفة أن "هناك عاملان آخران وراء هجوم حزب الله الانتقامي الذي فشل في تحقيق أهدافه أو التسبب في إصابات للقوات الإسرائيلية، الأول هو التفوق الذي تملكه قوات المخابرات الإسرائيلية، والثاني هو الانضباط التشغيلي الاستثنائي الذي أظهره".

وأضافت الصحيفة، قائلة: "يجب الإشادة أيضا بنصر الله لأنه تجاوز الحادث الذي تحطمت فيه الطائرات دون طيار في ​بيروت​، إلى الأحداث التي وقعت على الحدود يوم الأحد".

وتابعت، قائلة: "نصرالله أشرف على عملية استوفت المعايير التي وضعها لنفسه ولشعبه، نجح على الرغم من عدم وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي، ولا شك أن حسن نصر الله راض عما حققه اليوم تماما على غرار رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".