سفير أستراليا في موسكو: لن نستجيب لطلب أمريكا بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضينا

أكد السفير الأسترالي لدى روسيا، غريم ميهان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها إذا قدمت الولايات المتحدة مثل هذا الطلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الأسترالي لوكالة "سبوتنيك": "كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس وزرائنا سكوت موريسون، قالا إننا لن ننشر. بالطبع ، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد خمس أو عشر سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك نشر صواريخ متوسطة المدى، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما".

وانسحبت واشنطن رسميا، من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، الشيء الذي ينفيه الكرملين.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من يوم 2 آب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

وفي الـ 18 آب/أغسطس الماضي، وبعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة أجرت واشنطن تجربة على صاروخ تقليدي. وأكد البنتاغون أن الصاروخ أصاب الهدف بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، دعمه لنشر مبكر للصواريخ المتوسطة المدى الأرضية في آسيا. أعقبه تصريح لوزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، في وقت لاحق إن الولايات المتحدة لم تطلب من كانبيرا نشر صواريخ متوسطة المدى في البلاد.