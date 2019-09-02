وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يفبرك مشاهد للجرحى بعد عملية "حزب الله"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بفبركة عملية إجلاء جرحى عسكريين إسرائيليين بعد استهداف "حزب الله" اللبناني لعربة عسكرية في محيط موقع أفيفيم الإسرائيلي.

وأشار موقع " Times of israel" الإسرائيلي أن عملية إجلاء الجيش الإسرائيلي لجرحاه بالمروحية كان عملية تمويه وخداع تهدف لإيهام حزب الله بنجاح قصفه.

واعتبر الموقع الإسرائيلي أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي تكتيكا يعود على ما يبدو للحرب النفسية، خلال أحدث جولة من التصعيد مع "حزب الله".

(נדרשתי לצייץ מחדש) תרגיל ההונאה שצהל נקט אחה״צ: המסוק לא פינה פצועים כי לא היו פצועים. הפינוי המוסק כולו תוכנן מראש כפעולת הונאה, שמטרתה לגרום לחיזבאללה לחשוב שהצליח לפגוע בחיילים. שימו לב לרמת ההפקה pic.twitter.com/EYWuUNdt2p — רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) September 1, 2019

كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت وأجلت جنديين واستطاعت الصحيفة تصويرهما وبانت آثار الدماء عليهم.

ونقلت الصحيفة عن ممثل المستشفى الذي نقل إليه الجنود: "تم فحص الجنود في قسم الإسعافات الأولية وبعد ذلك خرجوا دون علاج".

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على سؤال وكالة "سبوتنيك" بشأن الجرحى والقتلى من العملية التي استهدفت الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشهدت الجبهة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تصعيدا عسكريا بعد قيام "حزب الله" اللبناني بعملية عسكرية استهدفت عربة عسكرية في موقع أفيفيم العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للحزب في سوريا ولبنان.