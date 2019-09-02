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13:01 02 سبتمبر/ أيلول 2019
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    بحر الصين الجنوبي

    اليابان تنشر "قوة عسكرية" في جزر متنازع عليها مع الصين

    © REUTERS / Stringer
    العالم
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    أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، أنها ستنشئ وحدة شرطة خاصة مزودة بأسلحة شبه آلية ومروحيات لتسيير دوريات في الجزر المتنازع عليها مع الصين في بحر الصين الشرقي، والتي تعد مصدر توتر بين طوكيو وبكين.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام يابانية أنه من المتوقع أن يجري نشر تلك الوحدة قرب جزر سينكاكو كما تسميها اليابان، أو دياويو كما تسميها الصين، قرابة مطلع العام المقبل.

    الجيش الياباني
    © Sputnik . Shizuo Kambayashi
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    وقالت وكالة الشرطة الوطنية إنها قدمت طلبا في الميزانية لـ159 شرطيا إضافيا للتصدي "لعمليات إنزال غير قانونية من قبل مجموعات مسلحة"، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعزز فيها الشرطة اليابانية دورياتها قرب الجزر الصغيرة المتنازع عليها.

    وذكرت "فرانس برس" أن خفر السواحل الياباني نشر، عام 2018، طائرات إضافية لتسيير دوريات في الجزر حيث رصد في وقت سابق من العام الماضي غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية.

    وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف طويل بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضا في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

    وطالما نددت الحكومة اليابانية بإرسال الصين بشكل روتيني، سفنا تابعة لخفر السواحل إلى المياه المحيطة بالجزر. وتراجعت العلاقات بين اليابان والصين عام 2012 عندما قررت طوكيو "تأميم" بعض تلك الجزر الصغيرة.

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    الصين, اليابان
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