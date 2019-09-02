اليابان تنشر "قوة عسكرية" في جزر متنازع عليها مع الصين

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام يابانية أنه من المتوقع أن يجري نشر تلك الوحدة قرب جزر سينكاكو كما تسميها اليابان، أو دياويو كما تسميها الصين، قرابة مطلع العام المقبل.
وذكرت "فرانس برس" أن خفر السواحل الياباني نشر، عام 2018، طائرات إضافية لتسيير دوريات في الجزر حيث رصد في وقت سابق من العام الماضي غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية.
وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف طويل بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضا في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
وطالما نددت الحكومة اليابانية بإرسال الصين بشكل روتيني، سفنا تابعة لخفر السواحل إلى المياه المحيطة بالجزر. وتراجعت العلاقات بين اليابان والصين عام 2012 عندما قررت طوكيو "تأميم" بعض تلك الجزر الصغيرة.
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