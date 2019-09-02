المبعوث الأمريكي الخاص يطلع الرئيس الأفغاني على مسودة اتفاق سلام

قال مسؤولون إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين، وعرض عليه مسودة اتفاق سلام مع حركة "طالبان".

ومن المقرر أن يلتقي خليل زاد، الذي أكمل تسع جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، مع زعماء البلاد في كابول هذا الأسبوع لحشد توافق في الآراء قبل توقيع الاتفاق.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة "رويترز" إن غني سيطلع خليل زاد على وجهات نظره بشأن مسودة الاتفاق خلال يومين.

وكان المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، أعلن أمس، أن الجولة التاسعة من المباحثات مع الولايات المتحدة انتهت بنجاح، مشيرا إلى أن أفغانستان على أعتاب إنهاء الاحتلال وحل الأزمة عبر الطرق السلمية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "وان تي في" الأفغانية الخاصة عن شاهين قوله "لقد أنهينا الدور الحالي من المباحثات في وقت متأخر من هذه الليلة، كما تم الاتفاق على أن نجتمع مع الوفد الأمريكي مرة أخرى من أجل إكمال بعض الأمور التقنية".

وأضاف "أطمئن شعبنا المجاهد بأننا نقترب من إنهاء الاحتلال وحل الأزمة الأفغانية عبر الطرق السلمية".

وبدأت، في 22 من أغسطس/ آب، جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين المبعوث الأمريكي وممثلي "طالبان"، قالت السلطات في كابول إنها تتركز حول نقطتين، التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتمهيد لإطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة.