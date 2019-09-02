الرئاسة: الحكومة الأفغانية تدرس تفاصيل الاتفاقية بين واشنطن و"طالبان"

كابول- سبوتنيك. وأكد المتحدث أن مساعي الولايات المتحدة ستثمر حين تجلس طالبان على طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية وتعلن وقفا لإطلاق النار.
وأضاف صديقي: "الحكومة الأفغانية ستطالع وتدرس الاتفاقية آخذة بالاعتبار المصالح الوطنية العليا لشعبنا"، مؤكدا: "السلام يشكل أولوية للحكومة الأفغانية".
وتابع صديقي: "مساعي الولايات المتحدة تكون مثمرة عندما تجلس طالبان على طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية، وتعلن وقفاً لإطلاق النار".
كما أشار صديقي إلى أن الحكومة الأفغانية "ستشارك موقفها مع خليل زاد بعد إجراء تدقيق كامل حول وثيقة الاتفاق بين أمريكا وطالبان".
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