الرئاسة: الحكومة الأفغانية تدرس تفاصيل الاتفاقية بين واشنطن و"طالبان"

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أفغانستان، صديق صديقي، أن الحكومة الأفغانية ستدرس تفاصيل اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، آخذة في الاعتبار المصالح الوطنية العليا للشعب الأفغاني.

كابول- سبوتنيك. وأكد المتحدث أن مساعي الولايات المتحدة ستثمر حين تجلس طالبان على طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية وتعلن وقفا لإطلاق النار.

وقال صديقي، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، إن "المبعوث الأمريكي للسلام زلماي خليل زاد التقى بالرئيس والقادة والمسؤولين الأفغان مساء البارحة وأطلعهم على تطورات عملية السلام والمساعي التي بذلت طيلة الفترة السابقة، كما أطلعهم على تفاصيل الاتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".

وأضاف صديقي: "الحكومة الأفغانية ستطالع وتدرس الاتفاقية آخذة بالاعتبار المصالح الوطنية العليا لشعبنا"، مؤكدا: "السلام يشكل أولوية للحكومة الأفغانية".

وتابع صديقي: "مساعي الولايات المتحدة تكون مثمرة عندما تجلس طالبان على طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية، وتعلن وقفاً لإطلاق النار".

كما أشار صديقي إلى أن الحكومة الأفغانية "ستشارك موقفها مع خليل زاد بعد إجراء تدقيق كامل حول وثيقة الاتفاق بين أمريكا وطالبان".