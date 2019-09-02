أردوغان يثير جدلا لالتقاط صورة على خلفية خريطة تركيا تضم جزرا يونانية

التقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صورة أمام خريطة تركيا التي تشمل جزءا من بحر إيجه (أحد أفرع البحر المتوسط) والعديد من الجزر اليونانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لتركيا.

تم التقاط الصورة في حفل أداء طلاب جامعة الدفاع التركية، اليمين الدستورية. وتظهر الخريطة خلف أردوغان الذي يقوم على توقيع الوثائق، مكتوب عليها "الوطن الأم الزرقاء، 462.000 كيلومتر". بذلك، تغطي الحدود البحرية التركية الجزء الشرقي بكامله من بحر إيجه، وكذلك جزر ليمنوس ولسبوس ورودس وشيوس، وهي جزء من اليونان.

Νέα πρόκληση από Ερντογάν: Φωτογραφίζεται σε χάρτη που δείχνει τουρκικό το μισό Αιγαίο https://t.co/hKX6jmrCv0 — protothema.gr (@protothema) September 2, 2019

ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا في يوليو/ تموز الماضي فيما يتعلق باستكشاف النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتشمل القيود، على وجه الخصوص، تخفيض تمويل الجمهورية، وإنهاء المفاوضات حول إنشاء خطوط جوية وحظر جزئي على ممارسة الأعمال التجارية.

يتمركز حفاران تركيان ياووز وفاتح في المناطق الساحلية لقبرص للاستكشاف الجيولوجي، وتعتبرها اليونان استفزازا. وتدعي السلطات التركية أن لها الحق في الموارد الطبيعية في المنطقة.