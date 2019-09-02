أنقرة: من الممكن أن نشتري شحنة إضافية من أنظمة "إس 400" الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة قد تشتري منظومة "إس- 400" أخرى من روسيا، إذا لم تستطع شراء منظومة باتريوت من الولايات المتحدة.

بليد (سلوفينيا) - سبوتنيك. قال أوغلو خلال المنتدى الاستراتيجي في مدينة بليد بسلوفينيا: "نحن في حاجة اليوم إلى المزيد من المنظومات إلى أن نتمكن من إنتاج منظومة خاصة بنا".

وأضاف "وإذا استطعنا الشراء من الولايات المتحدة، فسنشتري منظومة باتريوت، وإذا لم نستطع، فسنشتري "إس-400" أخرى. نحن دولة مستقلة".

من جهة ثانية أشار أوغلو إلى أنه لا توجد مباحثات حاليا بين روسيا وتركيا حول شراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.