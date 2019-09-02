ظريف: مناورات روسية إيرانية مشتركة في المحيط الهندي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تنوي إجراء مناورات عسكرية إيرانية روسية، مشيرا إلى أنها لن تكون موجهة ضد أحد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ظريف، إن هدف المناورات العسكرية مع روسيا، هو حفظ أمن الجميع وهي ليست ضد أحد.

وقال ظريف، خلال لقائه عدد من المفكرين الروس وشخصيات أدبية وإعلامية في مبنى السفارة الإيرانية في موسكو: "سنجري مناورات مشتركة في المحيط الهندي"، مؤكدا أن المناورات ليست موجهة ضد أمن الدول الأخرى".

وتابع "اليوم العلاقات بين إيران وروسيا هي الأفضل خلال الـ40 عاما الأخيرة"، مضيفا "السبب الرئيسي لهذه العلاقة هو إدراكنا نحن وروسيا والصين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال وزير الخارجية الإيراني "طرحنا لحفظ أمن الخليج يشابه الطرح الروسي إلى حد ما، وهو لحماية كل دول الخليج وليس لإيجاد توتر بين دول الخليج".