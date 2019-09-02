مقتل 15 شخصا بانهيار مبنى في مالي... فيديو

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن 15 شخصا تأكدت وفاتهم بعد مرور يوم على بدء ‭‬‬عمال الإنقاذ في موقع مبنى من ثلاثة طوابق انهار في باماكو عاصمة مالي.

وانهار المبنى السكني، الذي كان تحت الإنشاء ولكنه مأهول، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وزاد عدد القتلى على مدار اليوم مع انتشال رجال الإنقاذ جثث رجال ونساء وأطفال من تحت الأنقاض.

وقال الرائد بابا سيسي، المتحدث باسم وزارة الأمن لـ"رويترز" في اتصال هاتفي إن 26 شخصا نجوا من الحادث. وذكرت إذاعة أو.أر.تي.إم إن أغلبهم أصيب بجروح.

وقالت الحكومة إن عدم الالتزام بشروط البناء السليم هو السبب على الأرجح في انهيار المبنى. وقال الجنرال ساليف تراوري وزير الأمن "هناك العديد من الأخطاء... وراء هذه المأساة. لا يجوز البناء بشكل عشوائي".

وذكرت الحكومة على "تويتر" أن السلطات فتحت تحقيقا في أسباب انهيار المبنى.

وانهيار المباني أمر شائع في باماكو إحدى أسرع المدن نموا في العالم حيث دفع ازدهار قطاع الإنشاءات الكثيرين للبناء بدون تراخيص.