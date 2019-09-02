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20:42 02 سبتمبر/ أيلول 2019
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    للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان

    سماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

    © Sputnik . T. Azim
    العالم
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    أفاد مراسل سبوتنيك في أفغانستان بسماع دوي انفجار في العاصمة كابول.

    وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه "قرابة الساعة 9:45 ليلاً وقع انفجار بالقرب من "القرية الخضراء" في الدائرة التاسعة من كابل".

    تفجير في كابول
    © REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
    حصيلة ضحايا الهجوم على حفل الزفاف في كابول تصل لـ92 قتيلا

    ولم يتضح بعد سبب الانفجار، أو إذا ما أسفر عن سقوط أي ضحايا.

    ولقي اليوم الاثنين خمسة أفغان على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون بتفجير انتحاري أمام مركز للشرطة في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.

    ويعد الهجوم، الذي وقع اليوم ثاني اعتداء من نوعه تشهده الأراضي الأفغانية خلال أقل من أسبوع.

    وقال مدير دائرة الصحة في قندوز، إكرام الدين غوثي، لوكالة "سبوتنيك": "لدينا 5 شهداء وسيدتين جريحتين بالإضافة إلى 18 رجل مصاب"، موضحا أن القتلى هم مدني و4 رجال شرطة، فيما توزعت الإصابات بين المدنيين ورجال الأمن.

    وكان مسلحو طالبان شنوا هجوما كبيرا، فجر أمس الأحد، من أربعة محاور بهدف اقتحام مدينة بول خمري الاستراتيجية في شمال أفغانستان، وخاضت القوات الأمنية والمتمردين معارك عنيفة استمرت حتى وقت متأخر من الليل متسببة بإغلاق المحال التجارية وحالة من الذعر بين سكان المدينة.

    وصرح الناطق باسم الداخلية الأفغانية بأن "العمليات في بغلان أسفرت عن مقتل 50 عنصرا من العدو واصابة 31 آخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 11 اسيرا".

    كما كشف المسؤول الأفغاني عن مقتل 6 رجل أمن و7 مدنيين في الهجوم، كما أصيب 11 بجروح.

    وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

    وتقول بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إن شهر يوليو / تموز الماضي شهد مقتل أكثر من 1500 مدني في أعمال عنف، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي، والأعلى لشهر واحد منذ مايو / أيار 2017.

    انظر أيضا:

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