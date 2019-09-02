المبعوث الأمريكي لأفغانستان: طالبان وواشنطن قد يكونا أصدقاء في وقت من الأوقات

قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، إن الولايات المتحدة لن تقبل إطلاقا بعودة سلطة الإمارة الإسلامية مجددا في أفغانستان.

كابول- سبوتنيك. وأشار زاد في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، إلى أن حركة "طالبان" قد تكون من بين أصدقاء الولايات المتحدة في وقت من الأوقات.

وقال زاد "أمريكا لن تقبل إطلاقاً عودة سلطة الإمارة الإسلامية مجدداً على الشعب هنا، وندعم حكومة تتشكل على أساس الحوار والمباحثات".

وأضاف "حالياً هناك صراع بين الولايات المتحدة وطالبان، ولكن من غير المستبعد أن تكون الحركة ضمن أصدقاء أمريكا في وقت من الأوقات".

وتابع خليل زاد "آمل بأنه مع إحلال السلام بين طالبان وباقي الأفغان والتسوية مع أمريكا أن يضع حداً لتواجد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)".

وأكد المبعوث الأمريكي أن "الولايات المتحدة لن تكبل أيديها في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وستبقى نشطة في مواجهتهم".