جاويش أوغلو ينتقد دول "الناتو" المستاءة من التقارب مع روسيا 

انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دول "الناتو"، التي تعرب بشكل متزايد عن استيائها من التقارب بين موسكو وأنقرة.

بليد (سلوفينيا) - سبوتنيك. وقال أوغلو، خلال المنتدى الاستراتيجي في مدينة بليد في سلوفينيا، اليوم الاثنين، "عندما أسقطنا الطائرة الروسية، نصحنا الكثير من أصدقائنا في حلف "الناتو" بتطبيع العلاقات مع روسيا".

وأضاف "هم الآن يشككون في حوارنا مع روسيا عندما تم تطبيعه، وفقا لتوصيتهم، وخلال العشاء الوزاري لحلف "الناتو"، سألتهم

"ألستم أنتم من نصحني بتطبيع العلاقات مع روسيا؟ فكانت الإجابة: نعم"، مضيفا "إذا لماذا تنتقدون هذه العلاقات الآن؟"

وأضاف أوغلو "ثم يبدؤون بعد ذلك، بالضحك".

وتشهد العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية - التركية، تقاربا كبيرا، وترتفع الأصوات التي تنادي، من كلا الجانبين، برفع مستوى هذه العلاقات في المجالات الأخرى، بما في ذلك والإنسانية والثقافية.

وتشهد العلاقات تطورا حتى في المجال العسكري، ويرى خبراء أن هذا التقارب يعتبر رسالة لا لبس فيها إلى الولايات المتحدة، بأن أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، قادرة على تغيير بوصلة توجهها نحو روسيا إذا ما لزم الأمر.

يذكر أن علاقات البلدين شابها تدهورا كبيرا على إثر إسقاط مقاتلة تركية من طراز "إف-16" لقاذفة روسية فوق سوريا في عام 2015، ما أسفر عن مصرع قائد الطائرة الروسية واندلاع أزمة حادة بين البلدين.