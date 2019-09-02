وصفتها بـ"الفظيعة"... قناة إسرائيلية تبث تسجلات مسربة لنتنياهو

نشرت اليوم تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسمع فيها وهو يتدخل في شؤون وزارة الاتصالات.

ونشرت التسجيلات القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء الاثنين، وفيها يسمع نتنياهو يصرخ ويهدد وزير الاتصالات السابق أيوب القرا، بعد أن حظر عليه المستشار القانوني للحكومة التدخل في شؤون وزارة الاتصالات، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

'Are you mad?': Netanyahu recorded intervening in media market after being forced to drop portfolio https://t.co/QLIAmFPdNF — Haaretz.com (@haaretzcom) September 2, 2019

​وقالت القناة الإسرائيلية إن هذه التسجيلات لم تسمع من قبل، وفيها وصف نتنياهو القرا بـ"المجنون".

وبحسب التسجيلات يقول نتنياهو: "هل جننت ماذا جرى لك؟"، وذلك بعد نشره خبراً في القناة 20 الإسرائيلية عزا فيه القرا إنجازا في المجال الإعلامي إلى الوزيرة السابقة أيليت شاكيد.

وقالت القناة، إن أموراً أخرى "فظيعة" يقوم بها نتنياهو في سوق الإتصالات في إسرائيل من أجل أشخاص بعينهم.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس أن نتنياهو قد فقد الضوابط كليا فيما يتعلق بالامتثال لتعليمات القانون.