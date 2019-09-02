وكالة: الحزب الحاكم في تركيا يسعى إلى طرد رئيس الوزراء السابق

أكد مسؤول كبير في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الإثنين، إن هناك أصواتا داخل الحزب تنادي بطرد رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أغلو و3 نواب في البرلمان التركي.

وقال المسؤول – الذي طلب عدم ذكر اسمه - لوكالة رويترز، "إن اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية طلبت في اجتماع يوم الاثنين طرد داوود أوغلو إلى جانب أيهان سيف أوستون وسلجوك أوزداغ وعبد الله باسكي من الحزب".

وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول، أنه المتوقع أن يقوم المجلس التأديبي للحزب بالتصديق على هذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

#Turkey ruling party seeks ejection of former PM: official

https://t.co/Lu262I6MuZ — The News Desk (@SoIamBack) September 2, 2019

وأشارت رويترز إلى، "أن هذه الخطوة تأتي وسط شائعات بأن عدد من الأعضاء ينوون الانشقاق عن العدالة والتنمية وتشكيل حزب منافس، بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات المحلية في إسطنبول في يونيو/حزيران، والتي كانت واحدة من أكبر النكسات في مسيرة أردوغان.

وفي يوليو، استقال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى "خلافات عميقة" وألمح إلى تشكيل حزب جديد، وفقا لرويترز.

وبحسب رويترز، يعتزم باباجان، إلى جانب الرئيس السابق عبد الله غول، إطلاق حزب منافس هذا العام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تزيد من تحدي قبضة أردوغان السياسية.

وألمحت رويترز، إلى أنه تردد أن داود أوغلو يدرس الانضمام إلى حزب باباكان وغول الذي من المرجح أن ينفصل عن حزب العدالة والتنمية. لكن مصدرا مقربا منه قال، إنه لم ينضم إليهم في الوقت الحالي، رغم أنه كان يخطط لـ "خطوة جديدة".