تحذير المقاتلات الأمريكية من مغبة مواجهة "سو-35"

ولا يجوز لهم أن يدخلوا في مواجهة مع مقاتلة "سو-35" الروسية وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

وشددت المجلة على ضرورة أن تتجنب مقاتلة "إف-35" مواجهة مقاتلة "سو-35" أو تستنجد بمقاتلة "إف-22" لكيلا تقع في ورطة. ولا تستطيع مقاتلة "إف-16" أيضا أن تقارع مقاتلة "إس-35"، لكونها طائرة مقاتلة خفيفة ذات رادار ضعيف وترسانة محدودة من الصواريخ، في حين تستطيع طائرة "سو-35"، وهي طائرة مقاتلة ثقيلة، أن تحقق السيطرة الجوية.

ويشار إلى أن بإمكان مقاتلات "إف-15" و"إف-22" أن تقاوم مقاتلة "سو-35" إلى حد ما، ولكن استخدام "إف-15" و"إف-22" ضد "سو-35" أمر غير مرجو لوجود شكوك كبيرة حول قدرتها على مواجهة المقاتلة الروسية.