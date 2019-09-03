روحاني: إيران لم تتخذ قرارا بالتفاوض مع الولايات المتحدة

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تتخذ قرار التفاوض مع الولايات المتحدة بعد، وذلك سيكون مرهونا بقرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية كلام روحاني الذي قال: "لم نتخذ قراراً بالتفاوض مع ​أمريكا​، وإذا رفعت أمريكا كل عقوباتها من الممكن لها العودة إلى اجتماعات 5+1".

وأكد روحاني أن خطط واشنطن في الـ16 شهرا الماضية كانت فرض عقوبات قاسية على إيران كي لا تتمكن من الصمود أكثر من 6 أشهر، وأي دولة في العالم لو كانت تعرضت للضغوط التي تتعرض لها إيران لما كانت صمدت أكثر من 6 أشهر.

وأشار روحاني إلى أنه إذا التزمت أوروبا بجزء من تعهداتها، فمن الممكن أن نعيد النظر بتخفيض التزاماتنا، وشدد على أنه "نستطيع العودة إلى المربع الأول عندما نريد ذلك وهذا أمر يسير لنا".

وأعلن روحاني أنه بعد انتهاء المرحلة الثالثة "سنستمر في مفاوضاتنا مع الأطراف الأخرى".