أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سيئول وواشنطن تناقشان قضية استرداد أراضي القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد منذ فترة طويلة، وقالت إن واشنطن أبدت موقفا إيجابيا بشأن الإعادة المبكرة لقواعدها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "في الأسبوع الماضي، تعهد المكتب الرئاسي بالعمل على إعادة 26 قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد في وقت مبكر، مما أثار جدلا حول إمكانية حدوث صدع في التحالف الكوري-الأمريكي بعد قرار سيئول لإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تشوي هيون-سو في إحاطة دورية، إن الجانب الأمريكي يرغب في تهيئة الظروف لإنشاء حديقة يونغ سانغ الذي تدفع به الحكومة الكورية الجنوبية، بعد نقل قاعدة يونغ سانغ العسكرية الأمريكية إلى مدينة بيونغ تايك التي تبعد حوالي 70 كلم من جنوب سيئول.

وأضافت: "الحكومة ستسعى لاسترداد أراضي القواعد العسكرية الأمريكية التي كان مخططا لها بشكل مبكر، حتى يتمكن المواطنون الكوريون الجنوبيون من الاستفادة منها"، موضحة أنه ليس من المناسب ربط القضية بالقضايا الدبلوماسية والأمنية مع الولايات المتحدة واليابان.

ويرى البعض أن خطة الحكومة تهدف إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة التي تطالب كوريا الجنوبية بالحفاظ على اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بالإضافة إلى مطالبتها بزيادة حادة في حصة سيئول من تكاليف تمركز القوات الأمريكية بالبلاد والذي ستجرى المفاوضات المعنية بها مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.