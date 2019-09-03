إيفانكا ترامب تجذب الأضواء بإطلالتها الجديدة... صور

وصلت الابنة الرئاسية ومساعدة البيت الأبيض إلى بوغوتا، كولومبيا، في مهمة للنهوض بمبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التي أطلقتها إدارة ترامب هذا العام، وجذبت إطلالتها المميزة الجمهور.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي بكثرة صور مستشارة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، خلال زيارتها إلى أمريكا اللاتينية حيث اختارت قصة شعر قصيرة وثوبا أزرق مع حزام أحمر يبلغ ثمنه 170 دولارا وارتدائها ثوبا ناصع البياض عند وصولها إلى العاصمة بوغوتا.

Ivanka Trump, with a new haircut, departs DC with deputy secretary of State John Sullivan for Colombia, Argentina, Paraguay.



She will focus on women’s empowerment work. pic.twitter.com/z6Dj9VHVZL — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 2, 2019

وتخلت إيفانكا عن علامتها المميزة وهي شعرها الطويل وقامت باستبداله بقصة على طول الكتف، وبرأي صحيفة ديلي ميل، كان على إيفانكا تقصير شعرها أكثر من ذلك.

Love the ladies' clothes. Especially that Red Coat! Beautiful! I like Ivanka's haircut too. https://t.co/saXiNfS4Xp — MaggieRedBoots #MAGA #KAG #Patriots 🇺🇸 #Trump (@MargereyC) September 3, 2019

وعلق المستخدمون على إطلالتها الجديدة، حيث اختلفت الآراء بين الإيجابية والسلبية، وأعجب بعضهم بالمظهر وقالوا أنها متميزة جدا، أما آخرون فأبدوا اشتياقهم لمظهرها القديم.

She's getting that hair ready for a 2024 Presidential Run...



Ivanka Trump shows off her new haircut before flying to South America https://t.co/FmHzhqtPsc via @Femail — David (@DJLOK) September 3, 2019

وكتب أحدهم على تويتر، يبدو أن إيفانكا تحضر نفسها لحملة الانتخابات الرئاسية القادمة.

Who cares about Ivanka's stinking haircut. We are all paying for it one way or the other. She was not elected to represent me in any way. — Adele (@CheerSquad88) September 2, 2019

وقالت مستخدمة أخرى، من يكترث لشعر إيفانكا القذر، نحن من دفعنا ثمنه، وهي لم تنتخب لتمثلني بأي طريقة.