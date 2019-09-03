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15:03 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    إسرائيل تخطط لاستضافة لقاء دولي ثلاثي لبحث الوجود الإيراني في سوريا

    © Sputnik . I. Nosov
    العالم
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    أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن ثمة مساعي لعقد لقاء ثلاثي مع روسيا والولايات المتحدة في الفترة الحالية حول الوجود الإيراني في سوريا، مشيدا في الوقت ذاته بموقف البحرين والإمارات من المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

    ونقل بيان صادر عن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله ببدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "تبذل في هذه الأيام جهود من أجل عقد لقاء ثلاثي آخر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس وذلك من أجل مواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سوريا".

    وأضاف البيان: "سنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والمهنية من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها".

    ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى، لم تسمهم، أن ذلك فيما يبدو السبب في إلغاء نتنياهو زيارته إلى الهند.

    نيكولاي باتروشيف
    © Sputnik . Saed Tsarneev
    باتروشيف عقب اللقاء الثلاثي: روسيا أكدت دعمها لوحدة أراضي سوريا
    وكانت إسرائيل استضافت، في يومي 24 و25 حزيران/يونيو الماضي، محادثات ثلاثية جمعت كل من مستشاري الأمن القومي، الروسي، نيكولاي باتروشيف، والأميركي، جون بولتون، والإسرائيلي مئير بن شبات، تناولت الوضع في سوريا والتواجد الإيراني هناك.

    وعن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود مؤخرا، قال نتنياهو:"أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. إنهما أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل".

    وتابع نتنياهو: "قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغيير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي أيضا يدرك بأن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها أيضا".

    وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قد علق على المواجهة بقوله إن موقف الدولة اللبنانية يتسم بالتهاون حيث يتعرض الشعب اللبناني للخطر جراء المعارك الدائرة على الحدود. فيما قال وزير الخارجية الإماراتي، محمد بن زايد، إن لبنان يعاني من انفراد القرار وتداعياته، وأن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون قرار الدولة، في إشارة لقرار حزب الله اللبناني الرد على سقوط مسيرتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية ببيروت بقصف ناقلة جنود شمال إسرائيل.

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    الكلمات الدلالية:
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