الأحزاب الإيطالية تتفق على جدول أعمال لتشكيل حكومة جديدة

ذكرت وكالة "رويترز" أن حركة "5 نجوم"، التي تأسست قبل عشر سنوات بدافع معارضة الحزب الديمقراطي، وافقت على تشكيل حكومة جديدة مع خصمها السابق للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار تحالفها السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف الشهر الماضي.
وقالت الحركة، في مدونة اليوم الثلاثاء دعت فيها أنصارها لتأييد الاتفاق، "تشهد البلاد لحظة في غاية الدقة. ويتعين معالجة الأمر بالتركيز على مصالح واحتياجات المواطنين والمجتمع الذي نشكله كلنا معا".
وجاء الالتزام باستخدام الميزانية لدعم نمو الاقتصاد في صدارة أجندة سياسات تحالف الحزبين وكذلك التعهد بألا يهدد ذلك المالية العامة.
وإيطاليا مثقلة بثاني أكبر دين في الاتحاد الأوروبي كنسبة من الناتج المحلي ويدعو الاتفاق بروكسل للتعامل بمرونة أكبر من أجل التغلب على "الجمود المبالغ فيه" في القواعد التي تحكم ميزانيات الدول الأعضاء في التكتل.
وأكد الحزبان على العدالة الاجتماعية وتعهدا بطرح حد أدنى للأجور وتجنب رفع ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير/ كانون الثاني وزيادة الانفاق على التعليم والأبحاث والرفاهة. ويدعو البرنامج كذلك لفرض ضريبة رقمية على المؤسسات متعددة الجنسيات وتأسيس بنك عام لدعم التنمية في الجنوب الأكثر فقرا.
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