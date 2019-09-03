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16:29 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل

    دفاع الأمير هاري عن نفسه بسبب استخدامه الطائرات الخاصة يزيد من حدة الهجوم عليه

    © REUTERS / Henry Nicholls
    العالم
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    واجه الأمير البريطاني هاري، الانتقادات التي تعرض لها، بشأن استخدامه لطائرات خاصة، 4 مرات خلال 11 يوما.

    وبرر دوق ساسكس، استخدامه للطائرات الخاصة، "للحفاظ على أمان أسرته"، المكونة من زوجته ميغان ماركل وطفلهما "آرتشي"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    نجلي ولي عهد بريطانيا الأميران هاري ووليام
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    الأمير وليام يتسبب في انتقادات لاذعة لشقيقه هاري
    وجاء رد الأمير هاري على استخدامه للطائرات الخاصة، أثناء جلسة سؤال وجواب بمناسبة إطلاقه شراكة من أمستردام في هولندا، تجمع بعض شركات حجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت.

    وأكد الأمير هاري للحاضرين للجلسة، أنه قدم إلى هولندا بواسطة طائرة تجارية، وأنه يقضي 99% من حياته مسافرا العالم من خلال الرحلات التجارية، في إشارة منه إلى أنه السفر بالطائرات الخاصة ليس من عادته.

    ويأتي دفاع الأمير هاري عن نفسه، بعد تعرضه وزوجته ميغان ماركل لانتقادات في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد قيامهما بأربع رحلات جوية خاصة خلال 11 يوما من نيس وإيبيزا، بدلا من اختيار السفر عبر الرحلات الجوية التجارية.

    ومازاد من الهجوم ضد هاري هو شقيقه الأكبر، الأمير وليام، بعدما استقل وأسرته طائرة تجارية لزيارة جدته الملكة إليزابيث الثانية، ليفوز بإشادة الصحف البريطانية وسط مقارنات مع شقيقه الأمير هاري الذي تعرض لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة.

    ولكن لم يفلح دفاع الأمير هاري عن نفسه من وقف الهجوم عليه، إذ عبر العديد من المغردين على "تويتر" عن استيائهم من رده، إذ طلبت منه أحدهم أن يعيره طائرته الخاصة من أجل حماية أسرته، فيما استشهد مغرد آخر بموقف شقيقه وليام، بالسفر بواسطة طائرات تجارية، وهو الذي سيصبح ملكا لبريطانيا في يوم ما.

    واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.

    واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالا مشرفا بالمقارنة بشقيقه وعلق بعضها بعنوان "أسرة وليام تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة خاصة, ميغان ماركل, بريطانيا, الأمير وليام, الأمير هاري
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