وزير خارجية فرنسا: محادثات خط ائتمان إيران جارية ولكنها تتوقف على واشنطن

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن المحادثات مع إيران بشأن فتح خطوط ائتمان بضمان عائدات النفط الإيراني مستمرة.

وأضاف، لو دريان، في كلمة له للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن "الخطة ستعتمد في نهاية الأمر على إصدار الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقال: إن الفكرة هي "مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط في مقابل، أولا، العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، وثانيا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة و(البرنامج النووي) ما بعد 2025".

وأضاف "كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني حس روحاني على ضرورة ضبط النفس في لبنان والامتناع عن أي عمل يؤدي لزعزعة الاستقرار في لحظات التوتر.

كما ذكر ماكرون خلال الاتصال على ضرورة التزام إيران بتعهداتها النووية واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة، بحسب بيان الرئاسة الإيرانية.

فضلا عن ذلك، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني على أهمية الدينامية التي تم خلقها خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة وعلى ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق الظروف المناسبة لخفض التصعيد عبر الحوار وبناء حل دائم في المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي أيضا بأنه سيكون على اتصال دائم مع روحاني خلال الأيام المقبلة.

فيما جدد الرئيس الإيراني التأكيد على أن بلاده سوف تجدد تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ما لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها، في إشارة لتسهيل عملية التبادل المالي مع إيران وتصدير النفط الإيراني.

وقال روحاني، في اتصال مع نظيره الفرنسي إنه "إذا لم تف أوروبا بتعهداتها، سوف تنفذ إيران الخطوة الثالثة من تخفيض التعهدات فی إطار الاتفاق النووی وأن تنفیذ تعهدات الاتفاق النووی المبرم وأمن الملاحة هدفان رئیسیان لإجراء محادثاتنا".