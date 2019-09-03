سفارة كوريا الجنوبية في اليابان تتلقى تهديدا باستهداف رعاياها

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو تلقت خطابا يهدد باستهداف الكوريين ويحتوي على رصاصة، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

يلقي الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945 بظلاله على العلاقات بين البلدين إضافة إلى اتساع نطاق نزاع في الآونة الأخيرة بشأن قضية عمال السخرة الكوريين ليصل إلى التبادل التجاري والتعاون الأمني بعدما ألغت كوريا الجنوبية اتفاقية لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان الشهر الماضي.

وقالت وكالة "كيودو" إن الخطاب الذي تلقته سفارة كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي قال "أملك بندقية وسأقوم باصطياد الكوريين"، بحسب "رويترز".

وأضافت أنه يحتوي على رصاصة فيما يبدو مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الأمر. وامتنعت الشرطة عن التعقيب.

وأكد موظف في السفارة استلام الخطاب لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل.

وامتد التوتر بين البلدين ليشمل السفر والثقافة بعدما أعلنت شركة طيران يابانية الأسبوع الماضي أنها ستعلق بعض الرحلات إلى كوريا الجنوبية.

كما استبعد معرض فني ياباني تمثالا لفنانين كوريين يمثل نساء كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية مما أثار جدلا بشأن الرقابة.