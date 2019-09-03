مقتل 8 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بوسط مالي

أعلن مصدر أمني في مالي أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي بين بلدتي دوينتزا وهومبوري وسط البلاد.